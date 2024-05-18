Ученые установили странную связь между алкоголизмом и гениальностью

Связь между творческим самовыражением и алкоголем стала предметом интереса ученых. Величайшие композиторы, такие как Бах и Моцарт, часто употребляли алкоголь, но создали шедевры, актуальные до сих пор. Учёный Мортен Хессе из Орхусского университета в Дании исследовал влияние алкоголя на творческие способности.

Хессе считает, что в прошлом среди творцов редко встречались трезвенники, что может объяснять высокую частоту алкоголизма среди них. Творческие личности склонны к риску, что делает их более восприимчивыми к употреблению алкоголя и наркотиков.

Однако сам по себе алкоголь не способствует развитию творческих способностей. Скорее, творческие люди ищут стимулы, включая алкоголь, для своего эксперимента.

Употребление алкоголя снижает способность к творчеству

Исследования показывают, что употребление алкоголя снижает способность к творчеству. Например, в исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Consciousness and Cognition, участникам давали алкоголь, эквивалентный поллитра пива. Тесты на дивергентное мышление и рабочую память показали, что алкоголь ухудшает когнитивные способности и не способствует креативности, сообщает МК.