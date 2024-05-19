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Красноярские врачи рассказали, как похудеть с помощью омеги-3

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Красноярские врачи рассказали, как похудеть с помощью омеги-3
Здоровье
Фото: @frolicsomepl / pixabay.com

Омега-3 — важные жирные кислоты, необходимые для здоровья и профилактики болезней. Они поддерживают работу организма, включая клетки, сердце и мозг. Недостаток омега-3 может привести к различным проблемам, включая ожирение и заболевания сердца. 

Жирную рыбу ежедневно употреблять в таких количествах, чтобы обеспечить необходимую дозу, трудно, поэтому прием добавок может помочь. Рекомендуемые дозы зависят от возраста, от 300 мг в день для детей и до 2000 мг для взрослых. Прием жирных кислот во время еды наилучший способ для их усвоения. 

Омега-3 также полезна для кожи и волос - может помочь уменьшить воспаления и улучшить их общее состояние. 

Рекомендуется обращать внимание на состав препаратов и выбирать те, где суммарная концентрация ДГК и ЭПК жирных кислот составляет более 50%. 

Этиловый эфир или триглицеридная форма омега-3 предпочтительнее рыбьего жира. Нужно при этом соблюдать меру и не превышать рекомендованное количество растительного масла - не более 2 столовых ложек в день для взрослого человека, пишет НГС.

Информационное агентство «Informing»

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