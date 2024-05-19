Красноярские врачи рассказали, как похудеть с помощью омеги-3

Омега-3 — важные жирные кислоты, необходимые для здоровья и профилактики болезней. Они поддерживают работу организма, включая клетки, сердце и мозг. Недостаток омега-3 может привести к различным проблемам, включая ожирение и заболевания сердца.

Жирную рыбу ежедневно употреблять в таких количествах, чтобы обеспечить необходимую дозу, трудно, поэтому прием добавок может помочь. Рекомендуемые дозы зависят от возраста, от 300 мг в день для детей и до 2000 мг для взрослых. Прием жирных кислот во время еды наилучший способ для их усвоения.

Омега-3 также полезна для кожи и волос - может помочь уменьшить воспаления и улучшить их общее состояние.

Рекомендуется обращать внимание на состав препаратов и выбирать те, где суммарная концентрация ДГК и ЭПК жирных кислот составляет более 50%.

Этиловый эфир или триглицеридная форма омега-3 предпочтительнее рыбьего жира. Нужно при этом соблюдать меру и не превышать рекомендованное количество растительного масла - не более 2 столовых ложек в день для взрослого человека, пишет НГС.