Названа самая вредная ягода, которую любят и взрослые, и дети — грозит циррозом

В рационе у многих людей летом появляется больше фруктов, овощей, ягод, но далеко не все из них одинаково полезны.

Злоупотребление виноградом может быть крайне вредным

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова предупреждает, что злоупотребление виноградом может быть крайне вредным. Этот плод, как известно, содержит большое количество сахара — до 16 г на 100 грамм продукта, что может способствовать набору веса и быть противопоказанным для людей с сахарным диабетом или циррозом печени. Кроме того, эксперт уточняет, что чрезмерное потребление этой ягоды может вызвать аллергические реакции и расстройства желудка.

Эту информацию предоставила специалист в беседе с «Газетой.Ru».