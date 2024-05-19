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Врач-эндокринолог Терушкин назвал самые бесполезные анализы — деньги на ветер

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Врач-эндокринолог Терушкин назвал самые бесполезные анализы — деньги на ветер
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Врач-эндокринолог Роман Терушкин говорит, что попытки самостоятельно диагностировать сахарный диабет посредством анализов на инсулин бесполезны, поскольку его уровень в крови меняется быстро, а также не имеет определенной нормы. Инсулин не влияет на тактику лечения, а сдача этого анализа не обязательна. 

Также бесполезными являются анализы на сывороточное железо, витамин В, магний, уровень йода, так как их показатели могут изменяться и не являются решающими для диагностики тех или иных заболеваний. 

Онкомаркеры при этом могут быть повышены даже при ОРВИ, поэтому их сдача необходима только по медицинским показаниям. 

Уровень серотонина не помогает диагностировать депрессию.

Информационное агентство «Informing»

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