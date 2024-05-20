Названы два новые цвета iPhone 16 и iPhone 16 Pro

По информации iXBT.com, аналитик Apple Минг-Чи Куо поделился информацией о грядущих изменениях в цветовой гамме новой линейки iPhone 16. Согласно его отчету, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут доступны в нескольких цветовых вариантах: черном, белом, серебристом, сером (также известном как «натуральный титан») и розовом.

Важно отметить, что цвет Blue Titanium будет заменен новым оттенком розового титана, что подтверждает предыдущие утечки информации из Китая.

Кроме того, модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах. Это означает изменение цветовой палитры по сравнению с предыдущими моделями iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые были представлены в черном, зеленом, розовом, синем и желтом цветах.

В новой линейке белый цвет заменит желтый. Минг-Чи Куо также указал на возможное переименование некоторых уже существующих цветовых вариантов. Официальное представление линейки iPhone 16 ожидается в сентябре текущего года.