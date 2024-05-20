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Диетолог Марьяна Джутова раскрыла, как суши с рыбой влияют на нервную систему

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Диетолог Марьяна Джутова раскрыла, как суши с рыбой влияют на нервную систему
Здоровье
Фото: @drawsandcooks / pixabay.com

Диетолог Марьяна Джутова утверждает, что роллы и суши с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и иммунитет. Доктор подчеркивает, что в их составе содержатся полезные жирные кислоты, белок, витамины, микроэлементы, которые помогают бороться с воспалениями и улучшают состояние кожи, ногтей, волос. 

Нори является источником йода, необходимого для здоровья щитовидной железы. Рис полезен для ЖКТ, а также обогащает организм клетчаткой. Кроме того, авокадо, добавляемое в некоторые виды роллов, содержит важные витамины и минералы для здоровья нервной системы и иммунитета, пишет Lenta.ru.

Информационное агентство «Informing»

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