Психолог объяснил, как перестать принимать всё на свой счёт

Стремление к самоуважению естественно для всех, однако персонализация событий, когда мы воспринимаем их как относящиеся лично к нам, а также чтение мыслей других могут нарушить психологическое равновесие.

Чтобы преодолеть негативные тенденции, полезно пересмотреть ситуацию со стороны

К примеру, критика начальника не всегда связана с негативным отношением к нам. Чаще всего, это попытка помочь нам стать лучше. Чтобы преодолеть негативные тенденции, полезно пересмотреть ситуацию со стороны и задать себе вопросы о возможных интерпретациях.

Кроме того, фокусирование на собственных усилиях и достижениях вместо стремления к исключительности поможет человеку стать менее чувствительным к критике и перестать всё принимать на свой счёт.