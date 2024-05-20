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Психолог объяснил, как перестать принимать всё на свой счёт

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Психолог объяснил, как перестать принимать всё на свой счёт
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Стремление к самоуважению естественно для всех, однако персонализация событий, когда мы воспринимаем их как относящиеся лично к нам, а также чтение мыслей других могут нарушить психологическое равновесие. 

Чтобы преодолеть негативные тенденции, полезно пересмотреть ситуацию со стороны

К примеру, критика начальника не всегда связана с негативным отношением к нам. Чаще всего, это попытка помочь нам стать лучше. Чтобы преодолеть негативные тенденции, полезно пересмотреть ситуацию со стороны и задать себе вопросы о возможных интерпретациях. 

Кроме того, фокусирование на собственных усилиях и достижениях вместо стремления к исключительности поможет человеку стать менее чувствительным к критике и перестать всё принимать на свой счёт.

Информационное агентство «Informing»

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