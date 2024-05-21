Стала известна неоценимая польза желатина для организма человека

Эксперты отмечают полезные свойства желатина для здоровья. Он помогает при диарее, предотвращает остеопороз, положительно влияет на ногти и кожу. Но ученые предупреждают о возможных рисках при чрезмерном его употреблении.

Полезен для костей

Желатин и коллаген различаются. Первый заживляет раны благодаря совместимости с кожей человека. Исследования на крысах показали, что желатин из японского осетра улучшает антиоксидантную активность, а также структуру кожи, хотя никаких данных для людей нет. Желатин также полезен для костей, поскольку в сочетании с витамином С способствует активному синтезу коллагена у мужчин, занимающихся физическими упражнениями, укрепляя костную систему.

Также он благоприятен для ЖКТ, помогает при острой диарее и гастроэнтерите у детей, хотя не сокращает их длительность. Эксперименты показали, что желатиновые пептиды снижают выработку цитокинов, а это может помочь в лечении разных воспалений кишечника.