Представлен первый в мире смартфон AGM, способный пережить падение в кипящую воду

Китайская компания AGM представила один из самых прочных смартфонов в мире. Речь идет о модели AGM X6, созданной для экстремальных условий и практически неуязвимой. Смартфон соответствует стандарту защиты IP69. Он выдерживает горячую воду под сильным напором и даже кипяток.

Выдерживает падения с высоты до 60 м

В случае повреждений после таких испытаний, компания бесплатно заменит гаджет по гарантии. AGM X6 выдерживает также падения с высоты до 60 метров. Он работает в температурном диапазоне от -20 до +80 °C. Смартфон сохраняет функциональность после воздействия сухого льда либо контакта с огнем.

Хотя его характеристики не столь впечатляющие, они включают в себя 6.78-дюймовый IPS-экран с разрешением 2460 x 1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц, процессор UniSoC T750, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ постоянной памяти. Цена новинки в КНР составляет 35 200 руб. Также доступна версия AGM X6 Zero с прозрачной задней крышкой. Ее стоимость - 40 200 руб.