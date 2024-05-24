Sony продемонстрировала, как будут выглядеть геймпады через 10 лет

Японский техногигант Sony показал видение будущих геймпадов, предполагая, что через 10 лет геймеры смогут погружаться в мир, сочетающий реальное с виртуальной реальностью. На мероприятии «творческое видение игрового процесса» компания продемонстрировала сразу несколько прототипов устройств. Но наибольшее внимание привлек революционный контроллер. Он совмещает в себе традиционный геймпад и голографический экран. Этот инновационный девайс предлагает новый уровень взаимодействия с играми.

Sony подчеркивает, что это всего лишь концепт, хотя таким образом показывает, как могут выглядеть игровые контроллеры через десятилетие. Подобные гаджеты смогут изменить игровой опыт, делая его более интегрированным с реальностью.