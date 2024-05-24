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В Сети опубликованы цены на новые смартфоны Poco F6

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В Сети опубликованы цены на новые смартфоны Poco F6
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Компания Xiaomi (Сяоми) представила POCO F6, оцененный на международном рынке в 340 дол. за версию с 8/256 ГБ и 380 дол. за 12/512 ГБ. Бренд Poco готовится выпустить дебютный планшет Poco Pad, а также смартфоны Poco F6 и F6 Pro 23 мая 2024 года. 

Poco Pad оборудован 12,1-дюймовым экраном, 8-ядерным процессором Snapdragon 7s Gen 2, двумя камерами. Что асается Poco F6 и F6 Pro, то они работают на флагманских процессорах Snapdragon, имеют яркие AMOLED-экраны с высоким разрешением. Фронтальные камеры Poco F6 и F6 Pro обладают разрешением 16 и 20 Мп соответственно.

Информационное агентство «Informing»

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