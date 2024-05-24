Никакого мороженного или бургеров — названы продукты, которые ведут к инсульту

Употребление продуктов, претерпевших экстремальную обработку, оказывает значительное негативное воздействие на состояние здоровья, как показывают результаты нового исследования.

Продукты, которые подвергаются обработке до крайних степеней

Среди таких продуктов, которые подвергаются обработке до крайних степеней, включаются чипсы, фастфуд, газированные напитки, мороженое. Они изготавливаются из искусственно очищенных ингредиентов, к которым добавляют различные эмульгаторы, загустители, ароматизаторы, содержащие избыточное количество жиров, углеводов, соли, сахаров.

Регулярное потребление такой ультра-обработанной пищи сопряжено с рисками инсультов, которые увеличиваются на 8%, а также с повышенной вероятностью когнитивных нарушений (на целых 16%).

С другой стороны, введение в ежедневный рацион непереработанных продуктов, включая орехи, крупы, рыбу, может снизить риск недугов мозга на 9%.