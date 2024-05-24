Россиянам рассказали о новой инфекции из КНР, разъедающей тело человека

В Китае зафиксирован всплеск редкого и опасного заболевания, известного как «плотоядная болезнь», вызываемая агрессивными стрептококками группы А. Эта инфекция, быстро распространяющаяся среди населения, в трети случаев приводит к смерти из-за некроза тканей и полиорганной недостаточности.

Пока не удается объяснить причины вспышки инфекции в Китае

Представители экспертного сообщества, цитируемые NHK, отмечают, что пока не удается объяснить причины вспышки инфекции в Китае. Однако считается, что снятие ковидных ограничений может способствовать этому явлению.