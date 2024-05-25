Ученые назвали неочевидные признаки сахарного диабета

Изучение исследователей из Университета Земмельвайса в Венгрии показало ранние неврологические признаки, указывающие на возможное развитие сахарного диабета. По данным Frontiers in Endocrinology, симптомы невропатии могут проявляться за годы до диагностики недуга.

В исследованиях участвовали 44 человека с высоким риском диабета, а также 28 здоровых добровольцев. У первой группы добровольцев вероятность развития парасимпатической невропатии была на 5,9% выше. Парасимпатическая невропатия была связана с повреждением нервов, регулирующих расслабление органов.

Высокий риск сахарного диабета коррелирует с сердечной автономной невропатией, нарушающей регуляцию сердечной деятельности из-за повреждения нервных волокон. Симптомы, которые могут свидетельствовать о поражении нервов, включают головокружение, слабость, онемение, снижение давления, ломоту в теле, судороги, жжение в конечностях.