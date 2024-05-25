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Врачи назвали 3 ошибки на завтрак, которые отнимают здоровье

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Врачи назвали 3 ошибки на завтрак, которые отнимают здоровье
Здоровье
Фото: @LangbeinA / pixabay.com

Медики из РФ выделили 3 главные ошибки при завтраке, которые могут вредить здоровью, пишет Российская Газета. Во-первых, это употребление простых углеводов, таких как каша. Такой завтрак не обеспечивает баланс питательных веществ или даже может привести к набору лишнего веса. Организму с утра нужен белок для поддержания сытости и энергии.

Вызывает резкий скачок глюкозы

Во-вторых, этот сладкий завтрак, например, кофе с шоколадкой, пирожное, что вызывает резкий скачок глюкозы в крови, способствует набору веса, не обеспечивает длительного чувства сытости.

Третья ошибка — это отказ от завтрака и его перенос на более позднее время. Также не стоит есть слишком быстро, так как это мешает мозгу фиксировать количество съеденной пищи, что может привести к перееданию и ожирению. Более того, специалисты советуют завтракать белками и полезными жирами, дополняя их клетчаткой, для поддержания здоровья.

Информационное агентство «Informing»

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