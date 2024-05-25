Эндокринолог Мокрышева назвала топ-4 симптома проблем со щитовидкой

Врач-эндокринолог Наталья Мокрышева выделила четыре основных симптома заболеваний щитовидной железы.

У каждого четвертого человека из десяти с гипотиреозом возникает сильное чувство тревоги

По словам ведущего медицинского специалиста, у каждого четвертого человека из десяти с гипотиреозом возникает сильное чувство тревоги, связанное с влиянием гормонов на центральную нервную систему. Это и есть первый симптом, который часто может быть спутан с разными психиатрическими расстройствами. Кроме того, гипотиреоз сопровождается раздражительностью, депрессией, грустью.