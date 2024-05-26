В этой рыбе находят 10-метровых червей: мы ее едим сами и детей кормим

В рыбе могут встречаться опасные для человека паразиты, такие как дифиллоботриоз и описторхоз. Дифиллоботриоз вызывается ленточным червем длиной до 10-12 метров, что приводит к слабости, тошноте и рвоте.

Описторхоз поражает печень и желчные протоки, вызывая инфекции. Чтобы избежать заражения, тщательно готовьте рыбу до 63°C и избегайте сырой или слабо соленой рыбы. Особенное внимание уделите видам рыб, наиболее подверженным паразитам: дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, акула, королевская макрель, рыба-меч, рувета, голубой тунец и красный луциан.

Будьте осторожны с магазинными суши, так как они могут содержать зараженную рыбу.