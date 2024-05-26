Гастроэнтеролог Слюнаева: овсяная каша может грозит человеку проблемами с ЖКТ

Овсяная каша занимает очень важное место в рационе многих россиян, являясь источником витаминов, белка, клетчатки, полезных для сердца, сосудов, эндокринной системы. Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева отметила ее роль в регулировании уровня холестерина и сахара в крови, а также в предотвращении поглощения вредных веществ. Это, в свой черед, снижает риск диабета и сердечных недугов.

Однако существуют риски, связанные с употреблением овсянки. Особенно в виде быстрорастворимых хлопьев, из-за высокого содержания крахмала, повышающего глюкозу в крови и способствующего накоплению жира.

Повышает риски остеопороза

Овсянка может усугубить симптомы целиакии у людей с непереносимостью глютена, вызвать вымывание кальция из костей из-за фитиновой кислоты, что повышает риски остеопороза. Проламин же может вызвать воспалительные процессы в ЖКТ, ухудшая пищеварение.