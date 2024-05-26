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Названы 6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению

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Названы 6 ошибок при готовке, которые могут привести к отравлению
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Рекомендации для безопасности при приготовлении еды

Пробуют сырые продукты, чтобы понять, достаточно ли соли, сахара или специй. Но нужно помнить, что даже такой безобидный продукт, как мука, не предназначен для употребления в сыром виде и не проходит антимикробную обработку. 

Мытьё мяса или птицы перед варкой может привести к распространению микробов на кухонные поверхности и посуду, стоящую поблизости. Это увеличивает риск перекрёстного загрязнения и пищевых отравлений. 

Раковину необходимо тщательно мыть не только после окончания готовки, но и после работы с сырыми продуктами. Она может выглядеть чистой, но оставаться источником микробов. 

Чистить овощи и фрукты без предварительного мытья небезопасно, так как микробы с кожуры могут попасть на очищенный плод и руки. 

Сокращение времени термической обработки ради сохранения питательных веществ или улучшения вкуса может сделать еду небезопасной. Всегда следуйте рекомендованному времени готовки. 

Определять годность продуктов по внешнему виду или запаху ненадёжно. Всегда ориентируйтесь на срок годности, указанный на упаковке продуктов.

Информационное агентство «Informing»

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