Биолог объяснила, почему после употребления красного мяса хочется спать

Ferra пишет, что сонливость часто люди испытывают после употребления красного мяса. Это имеет научное объяснение. Красное мясо богато белками и жирами, для расщепления которых потребуется много энергии. Этот процесс вызывает усталость и вялость после еды. Но если поесть красного мяса перед сном, это затруднит засыпание.

Снижает продолжительность и качество сна

Активная работа ЖКТ нарушает естественные биологические часы, вызывая кислотный рефлюкс и апноэ. Красное мясо содержит аминокислоты тирозин и триптофан, предшественники серотонина, дофамина, мелатонина, которые вызывают сонливость. Исследования показали, что употребление красного мяса снижает продолжительность и качество сна. Чем больше мяса человек ест, тем сильнее этот эффект.

Впрочем, влияние продукта на организм зависит от индивидуальных особенностей, таких как аминокислотный состав пищи, метаболизм, реакция на питательные вещества, режим сна.