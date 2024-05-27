Раскрыто, чем опасно сырое молоко для здоровья

Ученые исследовали опасность сырого молока от зараженных коров.

Эксперимент на мышах, опубликованный в научном журнале New England Journal of Medicine, показал, что уже в первый день после потребления инфицированного вирусом H5N1 молока у мышей возникли симптомы инфекции. Это взъерошенная шерсть и снижение активности. Однако ни одна мышь не погибла за четыре дня наблюдений. На четвертый день вирус был наиболее концентрирован в дыхательной системе и молочных железах.

Термическая обработка необходима для уменьшения риска заражения

Пастеризация значительно снижала количество вирусных частиц, подчеркивая важность термической обработки для уменьшения риска заражения.