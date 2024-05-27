Раскрыт секрет, как можно снизить уровень холестерина в домашних условиях

Высокий уровень холестерина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Способы снижения холестерина

Для естественного снижения холестерина существуют несколько эффективных способов.

Для начала нужно использовать мононенасыщенные жиры, которые снижают «плохой» холестерин и повышают «хороший». Источники таких жиров включают оливковое масло, авокадо, орехи.

Рекомендуется принимать омега-3 жирные кислоты, уменьшающие уровень вредного холестерина и снижающие риск сердечных недугов. Они содержатся в скумбрии, лососе, креветках, сельди.

Избегайте трансжиров, то есть фастфуда, готовых блюд, твердых растительных жиров.

При этом стоит включить в рацион клетчатку, отруби, овсянку, чечевицу, фасоль, брюссельскую капусту, горох, фрукты.

Кроме того, регулярные аэробные упражнения и поддержание здорового веса также способствуют снижению холестерина. При этом рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю.