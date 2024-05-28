Иммунолог Крючков объяснил, чем грозит мальтийская лихорадка здоровью человека

Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил о потенциальной опасности мальтийской лихорадки для человека. Это заболевание может переходить в хроническую форму и даже приводить к летальному исходу, особенно для работающих с животными людей. Речь идет о фермерах, изготовителях и упаковщиках мяса.

Нет оснований для паники

Даже после лечения около 10% случаев переходят в подострую и хроническую стадию, повреждая различные органы, включая печень, центральную нервную систему, сердце, позвоночник. Источники заражения включают непастеризованное молоко и сыр, мясо, которое соприкасается с поврежденной кожей либо попадает на слизистые. Но при этом уточняется, что вероятность пандемии невелика, поэтому пока что нет оснований для паники.