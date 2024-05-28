Грозит ли человеку рассеянный склероз: неврологи перечислили первые симптомы

Рассеянный склероз, обычно выявляемый у людей до 40 лет, чаще поражает женщин, особенно при наличии заболевания у родителей. Невролог Екатерина Демьяновская объясняет, что болезнь начинается с разрушения иммунной системы оболочек нервных волокон в мозге, что вызывает различные симптомы в зависимости от пораженной области.

Поражение мозжечка приводит к нарушениям координации и мышечного тонуса, а повреждение ствола головного мозга - к проблемам со слухом и дыханием. Поражение спинного мозга проявляется слабостью конечностей и потерей чувствительности.

Врач Разият Чупанова отмечает сходство симптомов рассеянного склероза с инсультом и подчеркивает, что вероятность его развития выше у молодых. Профилактика, включая здоровый образ жизни, активность и отказ от вредных привычек, может снизить риск заболевания.