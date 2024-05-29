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The Sun: ученые нашли лечение для полной победы над диабетом

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The Sun: ученые нашли лечение для полной победы над диабетом
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Ученые разработали революционную методику лечения диабета, которая позволяет полностью победить это заболевание, сообщает сегодня The Sun со ссылкой на материалы исследования. 

Согласно полученным новым данным, пациент с диабетом второго типа начал лечение в 2021 году. Уже через год он смог полностью отказаться от лекарств. Диагноз ему был поставлен 25 лет назад. После пересадки почки пациент столкнулся с осложнениями. Он был вынужден полагаться на регулярные инъекции инсулина. 

Исследователи Шанхая использовали собственные клетки крови пациента для создания стволовых клеток, преобразовали их в клетки, вырабатывающие инсулин, которые контролируют сахар в крови. В течение первых недель после начала лечения мужчина отказался от инъекций инсулина. Затем в течение года постепенно сокращал прием пероральных препаратов. 

Новый метод лечения позволил полностью отказаться от медикаментозной терапии

В результате новый метод лечения позволил полностью отказаться от медикаментозной терапии, а также контролировать болезнь без препаратов. Этот успех открывает новые перспективы врачам в борьбе с сахарным диабетом и дает надежду миллионам страдающих от этого заболевания людей.

Информационное агентство «Informing»

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