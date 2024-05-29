The Sun: ученые нашли лечение для полной победы над диабетом

Ученые разработали революционную методику лечения диабета, которая позволяет полностью победить это заболевание, сообщает сегодня The Sun со ссылкой на материалы исследования.

Согласно полученным новым данным, пациент с диабетом второго типа начал лечение в 2021 году. Уже через год он смог полностью отказаться от лекарств. Диагноз ему был поставлен 25 лет назад. После пересадки почки пациент столкнулся с осложнениями. Он был вынужден полагаться на регулярные инъекции инсулина.

Исследователи Шанхая использовали собственные клетки крови пациента для создания стволовых клеток, преобразовали их в клетки, вырабатывающие инсулин, которые контролируют сахар в крови. В течение первых недель после начала лечения мужчина отказался от инъекций инсулина. Затем в течение года постепенно сокращал прием пероральных препаратов.

Новый метод лечения позволил полностью отказаться от медикаментозной терапии

В результате новый метод лечения позволил полностью отказаться от медикаментозной терапии, а также контролировать болезнь без препаратов. Этот успех открывает новые перспективы врачам в борьбе с сахарным диабетом и дает надежду миллионам страдающих от этого заболевания людей.