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Врач Агапкин назвал продукты-обманщики, которые угрожают похудению

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Врач Агапкин назвал продукты-обманщики, которые угрожают похудению
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Доктор Сергей Агапкин рассказал, какие продукты могут навредить фигуре, даже несмотря на их диетический состав. 

По словам эксперта, диетическая пища не всегда низкокалорийна, поэтому может оставлять чувство голода и наносит существенный урон фигуре. Нужно также проверять состав на трансжиры, консерванты, сахар.

Список потенциально вредных продуктов

В список потенциально вредных продуктов вошли диетический йогурт, несладкий шоколад, сухофрукты, орехи, готовые завтраки, мюсли, хлопья. 

В обезжиренный йогурт, к слову, добавляют сахар и крахмал, в мюслях же содержится много сахара. Агапкин говорит, что в химически чистом виде фруктоза на 75% перерабатывается печенью в жир, это доказано еще в 80-е годы, поэтому для похудения таких продуктов стоит однозначно избегать.

Информационное агентство «Informing»

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