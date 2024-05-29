Врач Агапкин назвал продукты-обманщики, которые угрожают похудению

Доктор Сергей Агапкин рассказал, какие продукты могут навредить фигуре, даже несмотря на их диетический состав.

По словам эксперта, диетическая пища не всегда низкокалорийна, поэтому может оставлять чувство голода и наносит существенный урон фигуре. Нужно также проверять состав на трансжиры, консерванты, сахар.

Список потенциально вредных продуктов

В список потенциально вредных продуктов вошли диетический йогурт, несладкий шоколад, сухофрукты, орехи, готовые завтраки, мюсли, хлопья.

В обезжиренный йогурт, к слову, добавляют сахар и крахмал, в мюслях же содержится много сахара. Агапкин говорит, что в химически чистом виде фруктоза на 75% перерабатывается печенью в жир, это доказано еще в 80-е годы, поэтому для похудения таких продуктов стоит однозначно избегать.