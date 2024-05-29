Физиотерапевт Бондаренко раскрыл, почему нужно приседать хотя бы минуту в день

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела поделился с «Мослентой» топ-10 привычек, улучшающих жизнь:

Стакан воды утром. Пить чистую воду комнатной температуры, чтобы улучшить пищеварение.

Утренняя зарядка. Важно разогнать кровь и лимфу, сделать суставы и мышцы эластичнее.

Правильное время засыпания. Найдите комфортное для вас время, желательно до полуночи.

Избегание экрана перед сном. После 9-10 вечера лучше читать или заниматься хобби.

Не есть перед сном. Пищу лучше принимать заблаговременно.

Регулярное употребление клетчатки. Важно для очистки кишечника и выработки полезных бактерий.

Физическая активность перед сном. Легкая тренировка или прогулка поможет снизить уровень стресса.

Хорошие условия для сна. Обеспечьте влажный воздух, комфортную температуру и темноту.

Регулярные анализы. Проверяйте уровень витаминов и микроэлементов.