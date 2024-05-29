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Физиотерапевт Бондаренко раскрыл, почему нужно приседать хотя бы минуту в день

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Физиотерапевт Бондаренко раскрыл, почему нужно приседать хотя бы минуту в день
Здоровье
Фото: @fxquadro / freepik.com

Эксперт в области физической реабилитации и механики тела поделился с «Мослентой» топ-10 привычек, улучшающих жизнь: 

  1. Стакан воды утром. Пить чистую воду комнатной температуры, чтобы улучшить пищеварение.

  2. Утренняя зарядка. Важно разогнать кровь и лимфу, сделать суставы и мышцы эластичнее.

  3. Правильное время засыпания. Найдите комфортное для вас время, желательно до полуночи.

  4. Избегание экрана перед сном. После 9-10 вечера лучше читать или заниматься хобби.

  5. Не есть перед сном. Пищу лучше принимать заблаговременно.

  6. Регулярное употребление клетчатки. Важно для очистки кишечника и выработки полезных бактерий.

  7. Физическая активность перед сном. Легкая тренировка или прогулка поможет снизить уровень стресса.

  8. Хорошие условия для сна. Обеспечьте влажный воздух, комфортную температуру и темноту.

  9. Регулярные анализы. Проверяйте уровень витаминов и микроэлементов.

  10. Приседания. Всего одна минута занятий улучшит состояние организма.

Информационное агентство «Informing»

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