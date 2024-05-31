Головная боль и обмороки — ранние симптомы рака мозга, которым страдала Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет из-за злокачественной опухоли мозга — глиобластомы, самой агрессивной формы рака головного мозга. Это заболевание неизлечимо.

Пациенты живут более 10-ти лет

Как правило, оно приводит к смерти в течение 12-18 месяцев с момента постановки диагноза. В редких случаях пациенты живут более 10-ти лет после удаления злокачественной опухоли. Причины возникновения недуга до конца не изучены, поэтому гарантированных методов профилактики нет.

К факторам риска относятся генетические мутации, радиационное воздействие, наследственность, вирус герпеса. Основными симптомами недуга являются головные боли, усиливающиеся утром и ночью, тошнота, когнитивные нарушения, проблемы с памятью, концентрацией, изменения в поведении, слабость, онемение конечностей, нарушения зрения, координации, речи.

Лечение злокачественной опухоли мозга

Лечение начинается с хирургического удаления опухоли, однако полностью удалить ее невозможно из-за инвазивного характера заболевания. После операции назначают курс лучевой или химиотерапии. Новые методы лечения включают таргетную терапию, а также иммунотерапию, направленные на специфические молекулярные мишени в опухолевых клетках.