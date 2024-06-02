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Врач Черемушкин рассказал, как живут и умирают пациенты с раком, как у Заворотнюк

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Врач Черемушкин рассказал, как живут и умирают пациенты с раком, как у Заворотнюк
Здоровье
Фото: @DC Studio / freepik.com

Евгений Черемушкин поделился информацией о смерти и жизни людей с раком головного мозга, такого же заболевания, от которого ушла из жизни Заворотнюк. 

Согласно словам онколога, при опухоли головного мозга человек может столкнуться с проблемами ходьбы, зрения. При прогрессировании недуга пациент может потерять навыки, столкнуться с неполадками в работе органов. Чаще всего люди умирают от рака мозга из-за отказа почек, печени, легких и других органов. Это является страшными последствиями онкологического заболевания.

В случае отсутствия рецидива в течение 5-ти лет больного раком головного мозга могут признать здоровым. Именно столько лет боролась с этим заболеванием актриса Заворотнюк.

Информационное агентство «Informing»

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