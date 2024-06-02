Врач Агапкин уверен, что мороженое влияет на умственную деятельность человека

Согласно недавним исследованиям, мороженое может оказывать положительное влияние на работу человеческого мозга, способствуя повышению концентрации и сосредоточенности. Об этом заявил известный российский врач и телеведущий Сергей Агапкин.

Пока механизм воздействия мороженого на мозговые процессы не до конца изучен учеными, но уже можно уверенно говорить о его положительном влиянии на умственную деятельность человека.

Доктор Агапкин также развенчал миф о вреде мороженого для фигуры, отметив его меньшую калорийность по сравнению с другими сладкими лакомствами. Он также уточнил, что мороженое часто используется в качестве обезболивающего и профилактического средства при ангине, способствуя уменьшению боли и предотвращению обострения тонзиллита.