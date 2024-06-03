Названы продукты, провоцирующие раннее старение

Большое количество быстрых углеводов ускоряет старение кожи. Сахар и фастфуд разрушают коллаген, алкоголь приводит к обезвоживанию, что способствует появлению морщин.

Как пишет Лента.ру, Михаил Гинзбург отметил, что употребление растворимого кофе тоже ускоряет процессы старения. Такой напиток вызывает хроническое воспаление, инсулинорезистентность, повышенную склонность к возрастным болезням. Кроме того, производители часто используют дешевые сорта кофе с низким содержанием кофеина.

Гинзбург рекомендует пить натуральный молотый кофе, который содержит больше кофеина, а также полезных веществ. Для сохранения красоты важны белок и клетчатка. При этом растительные белки не могут заменить животные.