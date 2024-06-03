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Эксперт Быстров объяснил, почему дети не хотят кушать здоровую еду

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Эксперт Быстров объяснил, почему дети не хотят кушать здоровую еду
Здоровье
Фото: @prostooleh / freepik.com

По словам доцента кафедры индустрии питания Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Быстрова, детям можно при желании привить любовь к здоровой пище. По данным Минздрава РФ, каждый пятый ребенок страдает от избыточного веса, а каждый 15 — ожирением. Эксперт считает, что причиной этого часто являются пищевые привычки, прививаемые родителями. 

Родителям нужно приучать детей к овощам, фруктам, рыбе, мясу

Домашняя еда должна быть полезной и разнообразной. Родителям нужно приучать детей к овощам, фруктам, рыбе, мясу, причем с раннего возраста. Однако многие готовят детям макароны и сосиски, избегая, к примеру, печени, что ведет к дефициту важных микро- и макроэлементов. 

Чтобы приучить ребенка к здоровому питанию, Быстров рекомендует вовлекать детей в процесс приготовления еды в игровой форме, объясняя, как нужно выбирать продукты, и всегда читать этикетки.

Информационное агентство «Informing»

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