Ученые выяснили, почему некоторых женщин привлекают «темные» личности

Психологи из Университета штата Арканзас провели исследование, объясняющее, почему некоторых женщин привлекают мужчины с психопатическими и другими негативными чертами личности. Их работа была опубликована в журнале Personality and Inpidual Differences (PID).

В исследовании приняли участие 210 студенток крупного университета. Участницам предлагалось оценить профили гипотетических мужчин, которые демонстрировали различные «темные» черты личности. В каждом профиле описывалось типичное поведение мужчины. Учёные выделили два вида влечения женщин к таким мужчинам: эмоциональная привязанность и поведенческий интерес, то есть желание лучше узнать человека.

Большинство опрошенных женщин были склонны к желанию испытывать эмоционально насыщенные и рискованные ситуации

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных женщин были склонны к желанию испытывать эмоционально насыщенные и рискованные ситуации, что исследователи охарактеризовали как болезненное любопытство. Это любопытство было связано с поведенческим интересом, а не с эмоциональной привязанностью.