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Онколог Каприн назвал главную ошибку, которая насыщает кровь источниками рака

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Онколог Каприн назвал главную ошибку, которая насыщает кровь источниками рака
Здоровье
Фото: @nensuria / freepik.com

Курение вызывает 25-30% всех злокачественных опухолей. Оно может быть причиной возникновения как минимум 20 видов новообразований. 

По словам генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава РФ онколога Андрея Каприна, курение в первую очередь поражает легкие, нос, гортань, полость рта. Также высокие риски существуют для желудка, поджелудочной, почек, молочной железы. Каприн подчеркнул, что всем курильщикам важно следить за здоровьем легких, обязательно проходить КТ раз в год после 40 лет. 

Канцерогены из табачного дыма насыщают кровь главными источниками рака

Он также добавил, что лучше отказаться от этой вредной привычки, так как канцерогены из табачного дыма разносятся по всему организму, насыщая кровь главными источниками рака.

Информационное агентство «Informing»

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