Метеозависимым нужно выспаться и бросить пить: 10 июня их ждет беда

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ, ссылаясь на агентство NOAA, сообщает о предстоящей мощной магнитной буре, которая обрушится на Землю завтра и продлится до полуночи.

Земля подвергнется ударам тяжелых частиц и плазмы

Эта буря вызвана вспышкой на краю Солнца, что уменьшает вероятность прямых ударов, но Земля все же испытает воздействие периферийных, но плотных областей. В результате планета подвергнется ударам тяжелых частиц и плазмы.

Ожидаемая кинетического удара по Земле соответствует бурям уровня G2. Во время таких событий метеозависимые люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы, могут испытывать ухудшение самочувствия.

Специалисты рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, высыпаться и избегать чрезмерных физических нагрузок.