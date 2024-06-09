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Метеозависимым нужно выспаться и бросить пить: 10 июня их ждет беда

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Метеозависимым нужно выспаться и бросить пить: 10 июня их ждет беда
Здоровье
Фото: @stockgiu / freepik.com

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ, ссылаясь на агентство NOAA, сообщает о предстоящей мощной магнитной буре, которая обрушится на Землю завтра и продлится до полуночи. 

Земля подвергнется ударам тяжелых частиц и плазмы

Эта буря вызвана вспышкой на краю Солнца, что уменьшает вероятность прямых ударов, но Земля все же испытает воздействие периферийных, но плотных областей. В результате планета подвергнется ударам тяжелых частиц и плазмы. 

Ожидаемая кинетического удара по Земле соответствует бурям уровня G2. Во время таких событий метеозависимые люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы, могут испытывать ухудшение самочувствия. 

Специалисты рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, высыпаться и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Информационное агентство «Informing»

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