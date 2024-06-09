Daily Mail: употребление картошки фри приравнивается к выкуренной сигарете

Исследование ученых из Великобритании, опубликованное в Daily Mail, связывает употребление картошки фри с негативными последствиями для здоровья человека, сравнивая вред одной порции с выкуренной сигаретой.

При жарке во фритюре образуется много токсинов

Основная проблема заключается в использовании растительного масла для приготовления картошки фри, содержащего в себе вредные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), склонные к окислению при воздействии кислорода и образующие токсичные альдегиды, включая канцерогенный формальдегид. Как подчеркивается, при жарке во фритюре образуется намного больше токсинов, особенно если продукт готовится при высокой температуре очень долго.

Сотрудники Массачусетского университета подчеркивают, что жарка во фритюре, особенно картошки фри, представляет наибольшую опасность, учитывая редкую смену масла в заведениях быстрого питания, что повышает риски воздействия токсинов на организм, пишет МК.