Именно поэтому человек устает: эти ночные привычки говорят о низком интеллекте

Новые исследования показали, что некоторые ночные привычки (засыпание с включенным телевизором и в одежде) могут быть связаны с низким уровнем интеллекта. Засыпание с работающим телевизором может свидетельствовать о более низких когнитивных способностях у человека, так как шум и свет мешают глубокому сну, что негативно сказывается на функциях мозга и в итоге вызывает усталость.

Сон в одежде — еще одна привычка, указывающая на низкий интеллект. Хотя это кажется удобным, одежда ограничивает движения и препятствует полноценной релаксации тела, ухудшая качество сна.

Нерегулярный сон может быть признаком низкого интеллекта. Способность засыпать в любое время без режима негативно влияет на память, способность решать задачи, а четкий режим помогает улучшить общее состояние здоровья.