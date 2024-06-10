Названы новые признаки, говорящие о приближении смерти

Издание Daily Express рассказало, как можно понять, что человек стоит на пороге смерти. Одним из первых выраженных симптомов является одышка, вызванная сердечной недостаточностью и патологией легких. По данным специалистов Национального института старения США, маркеры приближения летального исхода могут быть как физическими, так и психологическими.

Помимо одышки, выделяют ухудшение концентрации внимания, потерю интереса к пище, отказ от питья. Эти признаки часто наблюдаются у людей в последние дни и часы жизни. Психологическими предвестниками скорой смерти становятся усугубление симптомов депрессии, сильная тревожность, утомляемость, сонливость, апатия.