Онколог Черемушкин предупреждает о возможном раке мозга у детей из-за мобильников

Врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил о возможности развития рака мозга у детей из-за чрезмерного использования мобильников. Он отмечает, что дети проводят слишком много времени за смартфонами, что может привести к проблемам.

Развитие глиобластомы

Однако на сегодняшний день прямых признаков этого заболевания не выявлено. Черемушкин напомнил, что хотя современные устройства прошли испытания на безопасность, длительное использование может иметь негативные последствия. Он выразил опасения относительно возможного развития глиобластомы из-за чрезмерного воздействия гаджетов.

Врач также подчеркнул, что хотя удобство использования смартфонов может быть привлекательным для родителей, они должны обеспечить детям безопасные способы проведения времени, чтобы они могли развиваться и видеть мир не только через экран устройства.