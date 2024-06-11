Ученые назвали продукты, которые заставляют людей грустить

Западные ученые провели исследование и выяснили, что настроение напрямую зависит от рациона человека. Так, употребление жирных и сладких продуктов, включая фастфуд, пирожные, торты, может вызвать у человека чувство грусти и тревоги.

Для поддержания хорошего настроения нужно избегать чрезмерного потребления этой вредной пищи. Специалисты при этом рекомендуют включить в свой рацион мясо, которое не только улучшает настроение, но и помогает бороться с бессонницей, бананы, темный шоколад, морскую капусту, овсяную кашу. Эти продукты содержат в своем составе полезные вещества, которые способствуют улучшению психоэмоционального состояния.

Таким образом, получается, что именно правильное питание играет ключевую роль в поддержании хорошего настроения человека и его эмоционального благополучия.