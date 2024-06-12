Врач Габорец рассекретил, какая группа крови считается самой лучшей

Знание своей группы крови и резус-фактора играет немаловажную роль в поддержании здоровья. Как пишет портал PRОгород, эксперты назвали группу крови, которая считается самой лучшей. Специалисты объяснили, что первая отрицательная группа крови (0 Rh-) обладает наибольшей универсальностью.

Врач Юрий Габорец пояснил в беседе, что данная группа крови может быть перелита любому человеку, причем независимо от его собственной группы крови или резус-фактора. Следует добавить, что в современной медицинской практике предпочтение отдается использованию донорской крови, которая полностью соответствует группе и резус-фактору реципиента, что помогает существенно минимизировать риски осложнений во время и после переливания.