Россиянам рассказали, как спастись от некоторых видов рака

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев поделился некоторыми эффективными способами профилактики онкологических заболеваний. Он рекомендовал тем, у кого в семье были случаи рака толстой кишки, регулярно проходить колоноскопию. И даже при отсутствии наследственной предрасположенности, всем россиянам профилактический осмотр стоит проводить в возрасте от 40–45 лет.

Башанкаев напомнил гражданам о важности профилактики рака шейки матки. Он подчеркнул, что вакцинация против вируса папилломы человека может значительно снизить риск недуга. Кроме того, он отметил, что этот вид опухоли чаще всего диагностируется у женщин старше 30 лет или многодетных матерей.