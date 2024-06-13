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Россиянам рассказали, как спастись от некоторых видов рака

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Россиянам рассказали, как спастись от некоторых видов рака
Здоровье
Фото: freepik.com

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев поделился некоторыми эффективными способами профилактики онкологических заболеваний. Он рекомендовал тем, у кого в семье были случаи рака толстой кишки, регулярно проходить колоноскопию. И даже при отсутствии наследственной предрасположенности, всем россиянам профилактический осмотр стоит проводить в возрасте от 40–45 лет.

Башанкаев напомнил гражданам о важности профилактики рака шейки матки. Он подчеркнул, что вакцинация против вируса папилломы человека может значительно снизить риск недуга. Кроме того, он отметил, что этот вид опухоли чаще всего диагностируется у женщин старше 30 лет или многодетных матерей.

Информационное агентство «Informing»

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