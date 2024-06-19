Stavropol.media назвал ТОП-4 продукта, которые угробят талию

Физическая активность — отличное дополнение к диете. Но для похудения ее недостаточно. Диетологи рекомендуют исключить из рациона четыре популярных продукта, которые могут угробить талию.

Сахар. Эксперты считают, что сахар не только вреден, но и способствует набору лишнего веса. Сыр. Этот продукт насыщен жирами. Советуется есть его в меру либо и вовсе заменить продуктами, которые содержат полезные жиры, такими как лосось, семга, растительное масло, грецкие орехи. Молочные продукты. Их избыточное потребление может негативно сказаться на талии. Соки. Фруктовые соки в упаковке часто перенасыщены сахаром, поэтому могут способствовать увеличению веса.