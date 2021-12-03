В России сторонники вакцинации от коронавируса потребовали открыть данные о прививках

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В России сторонники вакцинации от коронавируса потребовали открыть данные о прививках
Здоровье
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Сторонники вакцинации составили петицию в которой требуют, чтобы были открыты данные о прививках.

Врачи, ученые, популяризаторы доказательной медицины и другие активисты уверены, что властям следует открыть доступ к информации о том, как переносятся вакцины людьми разных возрастов и разного состояния здоровья, пишет Коммерсантъ. Не менее важно, уверены они, чтобы россияне получили информацию о том, насколько эффективны одобренные в России препараты для вакцинации против COVID-19.

Эти данные, уверены сторонники вакцинации, будут важным аргументом для тех, кто сомневается в необходимости прививок от коронавирусной инфекции.

Авторы петиции отмечают, что в России была одобрена первая в мире вакцина от коронавируса, но даже сейчас официально в стране полностью прошли курс вакцинации около 50% взрослого населения. Многие все еще не доверяют вакцинам, поскольку опасаются негативных последствий, а «закрытые данные» по вакцинации лишь усиливают их подозрения.

Поэтому активисты требуют, чтобы Минздрав, Росздрав, Роспотребнадзор и Минцифры предоставили данные как о ситуации с пандемией, так и о вакцинации.  Важно, чтобы сведения были максимально подробными. В частности, была разбивка по вакцинам, субъектам РФ, демографическим показателям, хроническим заболеваниям, и прочим факторам. Следует предоставлять данные о том, как протекает болезнь у тех, кто заразился после вакцинации, с подробным указанием тяжести течения болезни. А также следует давать максимально подробную статистику о побочных проявлениях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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