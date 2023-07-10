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Врач Грибань рассказал, что необходимо убрать из своего рациона тем, кому исполнилось больше 50 лет

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Врач Грибань рассказал, что необходимо убрать из своего рациона тем, кому исполнилось больше 50 лет
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач Андрей Грибань перечислил продукты питания, от которых нужно отказаться всем тем, кому исполнилось 50 лет. Эксперт советует следить за количеством сахара в рационе, солеными, жирными продуктам, алкоголем, кофе, трансжирами.

Дело в том, что употребление сладкой, жирной и соленой еды негативно сказывается на работе сосудов и сердца, образуется закупорка, развивается диабет и ожирение. Питание должно быть сбалансированным, следует отдать предпочтение свежим фруктам и овощам, цельнозерновым продуктам, богатым на витамины, полезные микроэлементы и минералы. 

Обилие кофе и алкоголя после 50 приводит к нарушению сердечного ритма, гипертонии и повышенной тревожности. В итоге повышается вероятность инсульта и инфаркта. Что касается трансжиров, содержащихся в огромной количестве в выпечке длительного хранения, снеках, фастфуде, они способствуют развитию рака.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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