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Врач-хирург Умнов заявил: Варёные яйца и сливочное масло предотвращают опьянение от водки

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Врач-хирург Умнов заявил: Варёные яйца и сливочное масло предотвращают опьянение от водки
Здоровье
Фото из открытых источников

Вра-хирург Александр Умнов рекомендует употреблять вареные яйца и сливочное масло для предотвращения опьянения от водки. Если человек собирается выпить, нужно подготовить свой организм к воздействию алкоголя и облегчить его возможные негативные последствия. Хорошим решением станет употребление рисовой каши, вареных яиц и куска сливочного масла. Рис является сорбентом, а жирное масло замедляет процессы всасывания спиртного через стенки желудка.

Умнов не советует закусывать горячительные напитки тяжелой пищей. Такая еда задерживается продолжительное время в ЖКТ, а алкоголь впоследствии негативно повлияет на человека.

Врач предлагает алкогольные напитки пить залпом, поскольку в желудочно-кишечном тракте он впитывается гораздо меньше, чем в ротовой полости. Чтобы сгладить мочегонные свойства водки, надо пить много безгазовой воды.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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