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BMC Medicine: польза алкоголя для здоровья была преувеличена

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BMC Medicine: польза алкоголя для здоровья была преувеличена
Здоровье
Фото из открытых источников

Ученые Тайбэйского медицинского университета (КНР) опровергли данные, что малые дозы алкоголя могут быть полезны для здоровья человека.

Предыдущие научные исследования показали, что малые дозы спиртного оказывают положительное действие на организм. Тогда эксперты использовали данные Национального опроса о состоянии здоровья добровольцев с 1997 по 2014 год. Всего опрос коснулся 900 тысяч человек.

В ходе нового изучения специалисты провели метаанализ более 100 исследований с участием полумиллиона человек. В качестве контрольной группы приняли участие люди, которые всю жизнь не употребляли горячительные напитки.

Оказалось, что не отмечалось снижения смертности от низких доз алкоголя. По словам деятелей науки, в предыдущей работе их коллеги допустили ошибку во время интерпретации графика.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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