Диетолог РФ Марутхаппу предложила для молодости кожи есть продукты, богатые железом и омега-3

Врач-диетолог из РФ Тиви Марутхаппу перечислила продукты, которые нужно употреблять для молодости и сияния кожи. По ее словам, нужно отдать предпочтение продуктам, богатым на омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе, орехах, водорослях, семенах льна.

Диетолог также рекомендует следить за уровнем железа в крови, поскольку его дефицит приводит к зуду, сухости кожди, выпадению волос. Для этого желательно есть больше зеленых листовых овощей и красного мяса.

Не менее важны витамины D и C, ответственные за хорошую работу иммунной системы, регенерацию клеток, заживление ран. Витамин С в присутствует в цитрусовых, картофеле, киви, томатах, капусте, клубнике, а D - в печени, яйцах.

Диетолог напоследок посоветовала для молодости кожи включить больше пищи с витамином В12, который содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах.