Диетолог Сидни Грин: алкоголь уменьшает объем головного мозга и портит зубы

Даже немного алкоголя, если его употреблять ежедневно, негативно сказывается на состоянии головного мозга зубов. О последствиях употребления спиртных напитков рассказал врач-диетолог Сидни Грин.

Некоторые врачи рекомендуют употреблять небольшое количество алкоголя для здоровья. Однако последние исследования показали, что даже умеренное потребление алкогольных напитков приводит к снижению мыслительной активности, вызывая психические расстройства.

По словам доктора, привычка пить горячительное может привести вызывать к проблемам с психикой. Алкоголь оказывает негативное воздействие на работу мозга и это в свою очередь нарушает эмоциональное равновесие.

А еще спиртное наносит вред зубам, поскольку вымывает воду и соль. При плохом слюноотделении зубы разрушаются, также во рту появляются разные воспаления.