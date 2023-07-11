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Гастроэнтеролог Неруллина предупреждает, что кетодиета может навредить организму

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Гастроэнтеролог Неруллина предупреждает, что кетодиета может навредить организму
Здоровье
Фото из открытых источников

Многие диеты для похудения не только малоэффективные, но и вредят организму. Об этом утверждает врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина.

По словам доктора, метод подсчета калорий неэффективный из-за погрешностей формул или неверно указанной калорийности тех или иных продуктов.

«Не нужно забывать про условия употребления продуктов. К примеру, после варки картофель увеличивает калорийность на 30%, сырое яйцо содержит всего 47 ккал, а омлет 100 ккал», — отметила Неруллина.

Низкоуглеводная диета имеет побочные эффекты в виде нарушения работы щитовидной железы, снижения тестостерона у мужчин и ухудшения репродуктивной функции.

Безуглеводная диета (так называемая кетодиета) может спровоцировать гипогликемию, мочекаменную болезнь или судороги. Питьевая и монодиета часто приводят к нарушениям обмена веществ. Но самыми опасными являются тайские таблетки для похудения, состав которых неизвестен.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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