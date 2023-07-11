Гастроэнтеролог Неруллина предупреждает, что кетодиета может навредить организму

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Врач Игорь Степанюков рассказа во время беседы с корреспондентами «РГ», когда кофе работает как лекарство и когда может навредить. Доктор привел
Кардиолог Грант Шехян рассказал, что любую крупу можно превратить в бесполезную или вредную. По словам кандидата медицинских наук, опасная для людей
Пицца и другие блюда навынос содержат канцерогены, вызывающие рак, утверждает функциональный диагност Дженн Симмонс, который является автором книги о
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